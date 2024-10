Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức đã chấp nhận yêu cầu khiếu nại của của bị hại về Quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/10, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức, TPHCM Đào Văn Thơ quyết định yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 22/3 tại cửa hàng thủy sinh Bích Phương, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước.

Hủy bỏ toàn bộ quyết định khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 6/8/2024 và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã có thông báo kết luận giám định của chị P., qua giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị P tại thời điểm giám định là 1%.

Camera ghi lại vụ việc - Ảnh: Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì hành vi của bà Lý dùng tay đánh chị P gây thương tích với tỉ lệ 1%, chưa đủ định lượng xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngay sau đó, chị P đã có đơn khiếu nại về việc không khởi tố vụ án hình sự đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức. Sau đó, đại tá Trần Văn Hiếu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bác toàn bộ khiếu nại của chị P.

Chị P đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại về Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đến Viện KSND TP.Thủ Đức.

Viện KSND TP.Thủ Đức nhận thấy, bà Nguyễn Thị Lý vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã có hành vi dùng tay tát, đánh liên tục vào mặt chị P, nắm tóc kéo chị P khiến nạn nhân ngã từ trên ghế xuống, mặc dù chị P la lên "em đang có thai", nhưng Lý vẫn tiếp tục đánh.

Kết luận giám định tổn thương trên cơ thể, xác định hành vi của Lý gây tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể chị P tại thời điểm giám định là 1%.

Hành vi của Lý có đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm c, điểm i, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện bị hại có đơn yêu cầu khởi tố hành vi của Lý, cả 2 bên không thỏa thuận bồi thường dân sự được. Cần thiết khởi tố hành vi của Lý theo quy định.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức ra quyết định không khởi tố và quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức là chưa có căn cứ.