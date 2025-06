Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin, ngày 17/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tạm giữ thêm 10 đối tượng cùng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó nhiều đối tượng còn đang độ tuổi học sinh.

Cụ thể, nhóm đối tượng gồm: Dương Ngọc L, SN 2007 và P.T.N, SN 2008 (cùng trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng); V.K.H. (SN 2007, trú tại xã Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng); P.T.H. (SN 2007, trú tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng); N.Đ.K, SN 2011, Trịnh Mạnh C, SN 2005 và Đỗ Hoàng A. SN 2003 (cùng trú tại thị trấn Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng); L.Đ.G. (SN 2007, trú tại xã Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng); P.N.T., SN 2008 và Đ.C.T., SN 2009 (cùng trú tại xã Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.