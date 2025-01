Vụ cô gái lạ dẫn cháu bé 4 tuổi ra khỏi trường Mầm non ở Hải Phòng: Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bé gái

Theo chị H, sáng 13/1, chị H đưa con đi học tại Trường mầm non Thiên Hương, cháu bé vẫn khỏe mạnh. Đến 16h30 cùng ngày, chị H đến đón con thì phát hiện cháu đã được một người phụ nữ đón trước đó. "Qua hình ảnh trích xuất camera, gia đình tôi không hề quen biết người phụ nữ này. Sau sự việc, gia đình hoảng loạn, báo cơ quan công an, nhưng đến 8h sáng nay vẫn chưa nhận được thông tin về cháu" - chị H cho biết trên báo Lao Động.

Ông Tạ Tuấn Minh - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương xác nhận, có sự việc cháu bé 4 tuổi bị người lạ đưa ra khỏi trường mầm non Thiên Hương. "Cơ quan công an đã vào cuộc ngay sau nhận tin báo. Đến sáng nay, chúng tôi nhận tin báo người phụ nữ này đang ở địa bàn quận Lê Chân. Công an phường Thiên Hương đang phối hợp với Công an phường Trần Nguyên Hãn để phối hợp bắt giữ đối tượng" - ông Minh cho biết trên báo Lao Động.