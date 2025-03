Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công vụ bắt cóc, khống chế con tin tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/3, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND phường Phượng Mao (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 4h hôm nay trên địa bàn xảy ra vụ việc nam thanh niên nghi "ngáo đá" vào nhà dân khống chế bé gái và dùng dao đe dọa.

"Cháu bé sinh năm 2016. Gia đình nạn nhân bán bánh mì ở mặt đường 18 nên mở cửa vào sáng sớm. Đối tượng vào nhà ngồi, sau đó lên tầng 2 thấy cháu bé đang ngủ, khống chế trẻ đưa lên nóc ngôi nhà 1 tầng bên cạnh", ông Kiên thông tin.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau đó, người nhà đã báo cáo lực lượng chức năng. Đến hơn 8h cùng ngày, đối tượng bị khống chế. "Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và chính quyền địa phương đã khống chế được đối tượng và giải cứu bé gái. Nạn nhân rất hoảng sợ, được đưa đi bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe", ông Kiên cho biết.

Cháu T. đã được giải cứu an toàn sau gần 6 giờ bị khống chế - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phượng Mao, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu cháu bé.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng hơn 8h, công an đã khống chế đối tượng và giải cứu an toàn cháu bé.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

