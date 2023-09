Vinamilk là công ty uy tín nhất ngành thực phẩm – đồ uống năm 2018

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường có sức tiêu thụ thực phẩm - đồ uống rất tiềm năng. Chỉ số tiêu thụ của ngành sản xuất chế biến thực phẩm và sản xuất đồ uống trong 9 tháng đầu năm 2018 tăng lần lượt 8,1% và 10,2% so với cùng kỳ năm trước (theo GSO).

Top 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm – đồ uống là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report được công bố từ năm 2017. Từ năm 2012, Vietnam Report đã sử dụng phương pháp mã hóa dữ liệu báo chí để tính điểm uy tín của các doanh nghiệp trên truyền thông. Danh sách này được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn…); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát người tiêu dùng về mức độ nhận biết và sự hài lòng với các sản phẩm/ dịch vụ của công ty; Khảo sát chuyên gia đánh giá vị thế của các công ty trong ngành; và Khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong tháng 9/2018 về quy mô thị trường, lao động, vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm 2018…

Ông Trần Chí Sơn – đại diện Vinamilk nhận chứng nhận trong lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018

Theo như phương pháp này, Vinamilk – Công ty Sữa số 1 Việt Nam đã dẫn đầu trong nhóm ngành Đường, sữa, bánh kẹo với số điểm khảo sát cao vượt trội. Trong đó, Vinamilk là thương hiệu Sữa duy nhất trong số 10 thương hiệu thực phẩm – đồ uống được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất năm 2018 với tỷ lệ 34.3%. Năm 2018, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với khoảng 55% thị phần. Ngoài ra, Vinamilk còn nắm giữ hơn 80% thị phần sữa chua, hơn 80% thị phần sữa đặc, hơn 30% thị phần trong ngành hàng sữa bột. Trong các năm trước đây, Vinamilk cũng nhiều lần dẫn đầu danh sách các công ty thực phẩm uy tín và doanh nghiệp uy tín Việt Nam do VNR khảo sát và bình chọn.

Trụ sở chính công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Cũng trong khoảng thời gian này, ngày 2 tháng 11, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018 do báo Đầu tư, HOSE và HNX tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện gần 200 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường. Trong lễ trao giải, Vinamilk đã được vinh danh trên ba hạng mục: Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất; Top 5 Báo cáoQuản trị Công ty tốt nhất và Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững. Bằng những nỗ lực của mình, riêng trong năm 2018, Vinamilk đã giành được nhiều giải thưởng uy tín khác cả trong nước và quốc tế như Thương hiệu sữa số 1 Việt Nam do Kantar WorldPanel bình chọn, công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh duy nhất tại Việt Nam được tạp chí Nikkei Asia review xếp vào danh sách 300 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Châu Á, Top 50 công ty niêm yết uy tín nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.