Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chiều 23/7, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, trong khi vào bờ tránh trú bão số 2, ba tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị mắc cạn, chìm ở cửa sông Nhật Lệ, rất may không xảy ra thiệt hại về người.

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 22/7, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin hai tàu cá loại công suất nhỏ mang số hiệu QB 11406-TS do ông Trần Viết Tình, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh và tàu QB 11580-TS do ông Nguyễn Ngọc Cường, trú tại tổ dân phố 7, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới điều khiển cùng làm nghề câu mực, khi trở bờ còn cách cửa Nhật Lệ khoảng 500 m thì bị nạn do gặp mưa dông gió lốc.