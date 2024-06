Một người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo thanh niên này có dấu hiệu xâm hại tình dục con gái chị. Tuy nhiên, khi đến nơi ở của bị cáo thì đã bán nhà chuyển đi đâu chưa rõ.

Theo thông tin từ báo Côn An Tp.HCM: Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TPHCM đã ra quyết định truy tìm Phạm Thiên Ân (SN 2002, nơi thường trú: đường Nguyễn Kiệm, Phường 03, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về đơn tố giác của một phụ nữ về việc con của gái của người này bị xâm hại tình dục.

Trước đó, một người phụ nữ tới cơ quan công an trình báo về việc con gái của chị này (thời điểm này đang 15 tuổi) có dấu hiệu bị Phạm Thiên Ân xâm hại tình dục.

Qua quá trình điều tra, xác minh lai lịch để mời lên làm việc thì cơ quan điều tra xác định Ân không còn cư trú ở Phường 3, quận Gò Vấp và gia đình đã bán nhà chuyển đi đâu chưa rõ.

Phạm Thiên Ân (Ảnh: Công an Tp.HCM)

Đề nghị đương sự Phạm Thiên Ân hoặc ai biết đương sự Phạm Thiên Ân đang ở đâu thì liên lạc cho Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TP.HCM, gặp đ/c Nguyễn Thành Ngân – cán bộ thụ lý, số điện thoại: 02838.917.474 hoặc 0917.240.212 để làm việc.

Trưa nay, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bình Phước cũng đang truy tìm người đàn ông lén vào nhà hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi cướp tài sản: Ngày 18.6, Công an H.Hớn Quản (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ P.An Lộc, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước) để làm rõ vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.

Theo Công an H.Hớn Quản, căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được quá trình điều tra, xử lý vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản xảy ra ngày 14.6 tại xã Minh Tâm (H.Hớn Quản), cơ quan này quyết định truy tìm Nguyễn An Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đặc điểm nhận dạng của Bình: Cao 1,65 m, dáng người hơi mập, nói giọng miền Nam và có râu ở cằm… Đáng chú ý, Nguyễn An Bình đã có 8 tiền án.

Công an H.Hớn Quản đề nghị công an các địa phương trong tỉnh cũng như toàn quốc phối hợp truy tìm Bình. Khi tìm thấy, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hớn Quản.

