TP.HCM: Cảnh báo tia UV ở mức nguy hại rất cao

TP.HCM và một số tỉnh miền Tây đang ghi nhận chỉ số tia UV ở mức nguy hại rất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (KTTVQG), ngày 14/6, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đặc biệt là TP.HCM đang ghi nhận chỉ số UV được dự báo ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Cụ thể, Hà Nội, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau là những thành phố có chỉ số trong ngày ở mức rất cao dao động từ 7.7 đến 9.3, nguy cơ gây hại rất cao. Thời gian được cảnh báo trong khung giờ từ 11h - 14h.

Riêng các thành phố: Hạ Long, Hải Phòng Hội An có chỉ số tia UV dao động từ 5.6 đến mức 7.3, nguy cơ gây hại cao.

Duy nhất, TP Đà Nẵng có chỉ số tia UV ở mức trung bình.

Trong 3 ngày tới, các thành phố phổ biến đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Ngoại trừ, Hạ Long vào các ngày 15 - 17/06; Hải Phòng ngày 15/06 và Cà Mau ngày 17/06 có nguy cơ gây hại trung bình..

Đặc biệt, nền nhiệt ở mức cảnh báo nguy hiểm và cực kì nguy hiểm (trên 40 độ C) sẽ diễn ra ở các tỉnh như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Pleiku, Phú Quốc,TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo (15/06 đến 17/06) nền nhiệt vẫn được cảnh báo duy trì ở mức nguy hại cao.

Hải Phòng, Hạ Long chỉ số tia UV dao động từ 3 ≤ UV ≤ 5 , ở mức nguy cơ gây hại trung bình.

Riêng các tỉnh Huế, Đà Nẵng chỉ số tia UV dao động từ 6 ≤ UV ≤ 8, ở mức nguy hại cao.

Đối với các tỉnh như: Hà Nội, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau có chỉ số tia UV trên 8, được cảnh báo ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Lưu ý, khi di chuyển dưới nền thời tiết có mức chỉ số tia UV cao như hiện nay, người dân cần phải trang bị chống nắng, áo khoác, khẩu trang. Ngoài ra, nên bổ sung nước và vitamin cần thiết.

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