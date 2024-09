Theo thông tin từ báo Giao Thông : Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận, sáng 14/9, nước ở Suối Sệp giáp ranh TP Dĩ An với TP Biên Hoà, Đồng Nai đã rút.

Người nhà cho hay chiều 13/9 chị T. qua đường Suối Sệp (phường Hoá An, TP Biên Hoà, gần hiện trường) đón hai người cháu đi chùa. Tới tối thì chở hai người cháu về lại nhà, lúc này trời đang mưa lớn.

Người dân cũng cho biết họ nghe tiếng kêu cứu nhưng nước chảy xiết không ai dám bước ra để tiếp cận cứu người.

Suối Sệp đã được làm bờ kè nhưng tới đoạn này thì bị ngưng vì vướng nhà dân hai bên.

Mặc dù chính quyền TP Dĩ An và TP Biên Hoà đã đền bù, giải phóng mặt bằng để lấy đất làm suối nhưng một số nhà dân vẫn chưa chịu bàn giao nên chưa thể triển khai.

Còn đường suối thì đi ngang qua cổng nhà của các hộ dân thuộc phường Hoá An. Mỗi khi trời mưa lớn, nước dưới suối đổ về tràn lên đường, không còn biết đâu là suối đâu là đường. Nước chảy từ đường Suối Sệp ra quốc lộ 1K gây ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin từ VTV đã đưa tin trước đó: Theo thông tin ban đầu, cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 13/9 đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngập sâu trong nước. Thời điểm này, nước tại đoạn đường Suối Sệp dâng cao và chảy mạnh.

Thời điểm này, chị T. điều khiển xe ô tô bán tải đi qua đoạn đường nên bị nước cuốn cả xe bán tải và người trôi theo dòng nước.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Dĩ An đã điều động lực lượng, phương tiện tới hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp tìm kiếm cứu hộ trong điều kiện ngập sâu, nước chảy mạnh.

Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy vào tối ngày 13/9 và đã bàn giao cho gia đình để an táng.

Một số hình ảnh tại hiện trường từ báo Giao Thông: