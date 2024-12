Ngày 14/12, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ. Nạn nhân là Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, sinh viên đại học, quê huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Nghi can sát hại chị H. được xác định là anh rể của nạn nhân, tên là Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, quê huyện Cầu Kè, Trà Vinh).

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp truy tìm người đàn ông 33 tuổi để phục vụ điều tra vụ sát hại cô gái 19 tuổi trong phòng trọ ở con hẻm đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp). Trích xuất dữ liệu từ camera an ninh khu trọ cho thấy, trước khi thi thể nữ sinh được phát hiện, chiều 13/12, Nguyễn Hoàng Anh - người anh rể của nạn nhân - đã đến đây. Anh ta đi bộ tới phòng trọ và rời đi với chiếc xe tay ga của nạn nhân. Thay vì điều khiển chiếc xe tay ga của nạn nhân đi thẳng xuống Vĩnh Long thì nghi phạm lại gửi chiếc xe vào một trung tâm thương mại cách hiện trường vài cây số. Sau đó, anh ta bắt xe đò đi tỉnh Vĩnh Long và thuê một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Trà Ôn rồi treo cổ tự tử tại đây. Công an TPHCM đang phối hợp với địa phương điều tra theo thủ tục. Nguyễn Hoàng Anh là anh rể - nghi phạm giết chết em vợ ở phòng trọ (quận Gò Vấp, TPHCM) - Ảnh: Báo Lao Động Theo gia đình của nạn nhân, Nguyễn Hoàng Anh lấy chị gái nạn nhân gần 3 năm. Trước đây, vợ chồng Hoàng Anh thuê phòng trong dãy trọ này, từ năm ngoái, nạn nhân đậu đại học đã tới ở cùng anh chị. Khi người chị sinh em bé, vợ chồng họ chuyển về quê ở Trà Vinh sống, chỉ còn em vợ ở lại. Nạn nhân sợ ở một mình nên đã rủ một phụ nữ họ hàng sang trọ cùng. Người anh rể làm tài xế, hơn một tuần trước đã rời nhà, mất liên lạc. Gần đây, vợ chồng Hoàng Anh không mâu thuẫn. Hiện trường vụ án mạng tại TPHCM - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, vvụ việc xảy ra tại nhà trọ nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp). Tối 13/12, người dân phát hiện chị Ngọc H. nằm chết trong phòng trọ, có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an. Nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua kiểm tra, nạn nhân bị mất một chiếc xe tay ga hiệu Honda Lead màu xám bạc, mang biển số 84K1-535.59. Theo hình ảnh từ camera an ninh, chiều 13/12, Nguyễn Hoàng Anh đi bộ tới phòng trọ của cô em vợ trong hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối, sau đó trốn khỏi hiện trường bằng chiếc xe tay ga của nữ sinh này. Tại hiện trường, nữ sinh 19 tuổi nằm chết trong phòng tắm, trên người có nhiều vết thương. NÓNG: Vụ cô gái 19 tuổi bị sát hại, nghi can là anh rể: Đối tượng đã tử vong do treo cổ tự tử Đây là đối tượng mà công an TPHCM cho rằng, đã sát hại chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, là sinh viên) tại phòng trọ ở quận Gò Vấp vào tối 13/12. Giữa nghi can Hoàng Anh và nạn nhân H. có mối quan hệ anh rể - em vợ.