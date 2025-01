Toàn bộ lời khai của cô gái dẫn trẻ mần non đi: Nhìn tủ đồ có tên N.T.M., nên vào lớp nói với cô giáo cho đón cháu M.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc tại Trường Mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào chiều 13/1, tại cơ quan công an, Đồng Thị Hà Thu (18 tuổi, ở TP Thủy Nguyên) đã có lời khai ban đầu.

Sau đó, Thu nhờ người dân gọi hộ taxi và cả hai đi về phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Đồng Thị Hà Thu làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng theo lời khai của Thu, quá trình dẫn cháu bé đi bộ được một người dân hỏi "đã ăn gì chưa" và cho tiền để mua đồ ăn. Khi có tiền Thu đã mua đồ ăn cho cháu bé. Buổi tối 13/1, Thu thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn TP Hải Phòng và nghỉ cùng cháu bé.

Thu khai tiếp, bản thân mình và cháu bé không quen biết nhau từ trước, do thích bé gái, khi thấy tên N.T.M. ghi trên tủ đồ nên vào lớp xin đón cháu bé này.

Về mục đích dẫn cháu bé đi, Thu khẳng định chỉ dẫn đi chơi không nhằm mục đích gì khác. Thu cũng tỏ ra ân hận về hành động của mình khiến gia đình cháu bé lo lắng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng động viên cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Thuỷ Nguyên tham gia giải cứu cháu bé - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, qua điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định, đối tượng Đồng Thị Hà Thu thích trẻ em, muốn chiếm đoạt cháu, sau đó thuê nhà, đi làm nuôi cháu bé. Hiện, đối tượng Đồng Thị Hà Thu bị tạm giữ tại Công an TP Thuỷ Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc của cháu N.T.M, lãnh đạo Sở đã báo cáo cấp trên và chỉ đạo toàn ngành khẩn trương phối hợp. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực chỉ đạo các nhà trường, giáo viên làm tốt hơn công tác chăm lo, giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn trong các trường học. Lãnh đạo Sở cũng nhấn mạnh, qua vụ việc này cho thấy, việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm không chỉ bằng văn bản mà phải sát sao trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở thường xuyên để không xảy ra sự việc mất an ninh, an toàn trường học tương tự.