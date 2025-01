Các cơn gió khô mạnh đã cản trở hoạt động chữa cháy và khiến các đám cháy lan rộng kế từ khi bắt đầu bùng phát hôm 7/1. Quy mô và mức độ lan rộng của các đám cháy rừng khiến lực lượng cứu hỏa kiệt sức, không còn đủ khả năng ứng phó.

Lực lượng cứu hỏa từ 6 bang khác đang được điều động khẩn cấp đến California để hỗ trợ hàng ngàn lính cứu hỏa địa phương đối phó cháy rừng.

Lính cứu hỏa chống chọi với một đám cháy tại TP Malibu, bang California – Mỹ hôm 8/1 - Ảnh: Los Angeles Times/Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Vietnam+ (VietnamPlus), hôm 9/1/2025, báo cáo của tờ The Insurer thuộc Thomson Reuters cho hay, JPMorgan ước tính thiệt hại bảo hiểm do các vụ cháy rừng mới nhất này có thể lên tới 20 tỷ USD, gấp đôi so với ước tính một ngày trước đó do mức độ thiệt hại gia tăng.

Các đám cháy rừng bùng lên ở nhiều khu vực tại Los Angeles như Pacific Palisades, Eaton và Hurst từ ngày 7/1, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, thiêu rụi hàng loạt ngôi nhà.

Giới chức địa phương chưa ước tính được thiệt hại vật chất, nhưng nói rằng hơn 13.000 công trình trong diện nguy hiểm. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 57 tỷ USD, trong đó thiệt hại tại Pacific Palisades được cho là nặng nề nhất.

Đám cháy lớn nhất là Pacific Palisades đã bao trùm diện tích hơn 70km2, phá hủy hơn 300 ngôi nhà, đe dọa 13.300 căn nhà khác và chưa được khống chế.

Với giá nhà trung bình khoảng 4,5 triệu USD, Pacific Palisades là nơi ở của những người nổi tiếng tại Mỹ. Đám cháy Eaton lớn thứ hai cũng thiêu rụi diện tích gần 4.300 hecta, phá hủy nhiều nhà cửa.

Cháy rừng lan khắp Los Angeles chỉ trong vòng hơn 24 giờ, đám cháy mới nhất bùng lên ở Hollywood Hills, chỉ cách Đại lộ Hollywood nổi tiếng khoảng 1km. Những trận gió lớn khiến ngọn lửa bùng lên nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng khẩn cấp.

Gió to kết hợp với điều kiện khô cằn càng tạo ra thuận lợi cho hỏa hoạn và trở thành cơn ác mộng của lính cứu hỏa, khi họ phải vật lộn tìm nguồn nước. Nhiều vòi cứu hỏa ở khu Pacific Palisades đã ngừng hoạt động sau khi các bể chứa cạn kiệt.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Giới chức địa phương dự báo sức gió sẽ giảm dần, nhưng vẫn duy trì báo động đỏ về nguy cơ cháy rừng cao đến tối 10/1.