TIN KHẨN: Mực nước trên sông Hồng dâng lên rất nhanh, 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ tái diễn ngập lụt

Theo thông tin từ VTC News, đêm qua và sáng nay 1/10, khu Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 30/9 đến 8h ngày 1/10 có nơi trên 140mm như: Tả Giàng Phình (Lào Cai) 258,8mm, Mỏ Vàng (Yên Bái) 206,8mm, Quảng Khê (Bắc Kạn) 147,2mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 254,8mm…

Trong sáng cùng ngày, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.