Tin bão mới nhất: Cơn bão số 1 giật cấp 15 đang hướng về vịnh Bắc Bộ

Với các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá, tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu; tuỳ theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển (kể cả với tàu vận tải, tàu du lịch).

Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và trên các đảo.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ như sau:

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Chú trọng các giải pháp ứng phó với bão số 1 - Ảnh: báo Lao Động

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.