Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/1, lãnh đạo Công an xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được trình báo của một người dân về việc 3 con rời nhà và mất liên lạc, công an xã này đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp, hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, công an xã đã tìm thấy 3 cháu bé và đưa về nhà an toàn.

Trước đó, vào trưa 27/1, anh Nguyễn Lành (SN 1986, trú xóm 9, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện 3 con của mình rời nhà nhưng không thấy trở về như thường lệ. 3 cháu bé gồm Nguyễn Thị Hoài Th. (14 tuổi), Nguyễn Thị Thu H. (12 tuổi) và cháu Nguyễn Đăng Kh. (10 tuổi).