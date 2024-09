Về mưa, từ 7h00 ngày 7/9 đến 17h00 ngày 7/9, Bắc Bộ có mưa từ 60 - 90mm do ảnh hưởng của bão số 3, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đầm Hà (Quảng Ninh) 173mm; Cát Bà (Hải Phòng) 198mm; Tiền Hải (Thái Bình) 301mm; Lương Tài (Bắc Ninh) 130mm.

Dự báo chiều và đêm ngày 7/9, bão số 3 sẽ di chuyển vào đất liền. Đến 4h ngày 8/9 cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền phía Đông Bắc Bộ.

Từ chiều tối 7/9 - sáng 8/9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa to đến rất to từ 80 - 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Chiều và đêm 8/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 100mm; Khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to từ 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm

Chiều tối 7/9 đến sáng 9/9, Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to phổ biến từ 100 - 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 3 vào chiều 7/9 ở Hà Nội đã khiến nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ trên đường - Ảnh: Báo Lao Động

4 người chết, 78 người bị thương do bão số 3

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến 17 giờ chiều nay, bão số 3 đã làm 4 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Dương 1) và 78 người bị thương (Quảng Ninh 58, Hải Phòng 20).

- Tàu thuyền: 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh), 1 tàu vận tải (Huyển Trang 2 - Hải Phòng) bị đứt neo trôi dạt.

- Về điện lực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng.

- Về nhà ở và cây xanh: Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.