Gió xô đổ những container đang chất chồng lên nhau ở cảng; gió đánh chìm một du thuyền, 05 tàu xi măng, 01 tàu gỗ loại nhỏ; nhiều thuyền bè của ngư dân bị đứt dây, sóng đánh trôi lênh đênh trên biển.

Một căn nhà ở Quảng Ninh tiêu điều trong bão - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Một số ngư dân "tiếc của" đã cố ngược sóng bơi ra thuyền, bè đang trôi ra xa để tìm cách đưa vào bờ.

Hàng loạt cột điện cao thế và hạ thế tại Quảng Ninh, Hải Phòng bị gãy, đổ.

Không chỉ ở Quảng Ninh, Hải Phòng, tại Hà Nội, những mái tôn rộng hàng trăm mét vuông bị hất bay lên không trung, bay như tờ giấy; một số căn nhà bị đổ sập.

Theo kết quả tổng hợp sơ bộ về công tác ứng phó bão số 3 của Bộ Nông nghiệp, bão Yagi đã làm 04 người chết (Quảng Ninh 03, Hải Dương 01) và 78 người bị thương.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương bị mất điện diện rộng.

Hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Ngày 7/9, hàng loạt cây xanh ở Hà Nội tiếp tục bị bật gốc, đổ, gãy, làm hư hỏng nhiều ô tô, xe máy - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều nay (7/9), bão số 3 Yagi đi sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ với cường độ mạnh. Đến 16h, vị trí tâm bão số 3 trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo, khoảng 19h tối nay, tâm bão đi qua khu vực thủ đô Hà Nội với gió mạnh khoảng cấp 6-7, giật cấp 9-10. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không ra ngoài trong thời điểm bão đi qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều nơi đã có gió rất mạnh như: đảo Bạch Long Vĩ cấp 13, giật cấp 14; đảo Cô Tô cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 12, giật cấp 14; Phù Liễn (Hải Phòng) cấp 11, giật cấp 14; Cát Hải (Hải Phòng) cấp 11, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) cấp 10, giật cấp 12; Ba Lạt (Thái Bình) cấp 9, giật cấp 12; Văn Lý (Nam Định) cấp 7, giật cấp 8; Hải Dương cấp 10, giật cấp 12; Lục Ngạn (Bắc Giang) cấp 9, giật cấp 11;…

Hướng di chuyển của bão số 3, cập nhật 17h ngày 7/9 - Ảnh: VietNamNet

Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0-16h hôm nay có nơi trên 100mm như: Cát Bà (Hải Phòng) 215mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 189mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 188mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171mm, Phủ Dực (Thái Bình) 153mm, Xuân Thủy (Nam Định) 127mm,…

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ. Đến 4h sáng mai (8/9), vị trí tâm bão trên đất liền phía Đông Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Những giờ tiếp theo, bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển, đi sâu vào đất liền các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối 7/9 đến sáng 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; chiều và đêm 8/9, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ, từ chiều tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, tố, lốc và gió giật mạnh.