Lúc này chồng chị C. vẫn đứng ở ngoài mai phục, nếu chị C. ra khỏi cửa hàng xe máy thì người đàn ông này sẽ tiếp tục lao vào hành hung. Nhận thấy tình hình căng thẳng, một người đã liên hệ với Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế để nhờ sự trợ giúp.

Trên đường bỏ chạy, chị C. được một nhóm người tại cửa hàng xe máy trên đường Thạch Hãn, TP Huế hỗ trợ, cho lánh nạn, đồng thời can ngăn không để chồng chị C. vào bên trong.

Sau khi nhận được tin báo, bà Võ Thị Phương Thảo - Trưởng ban Xây dựng Tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng tới hiện trường, liên hệ với lực lượng công an phường để can thiệp.

Ít phút sau, lực lượng công an đã có mặt và đưa chồng chị C. về phường để lập biên bản, đồng thời có các biện pháp giáo dục, răn đe. Tại trụ sở công an phường, chị C. bày tỏ mong muốn không muốn trở về nhà vì sợ sẽ tiếp tục bị bạo hành. Sau đó, bà Thảo đưa chị C. đến Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế để lánh nạn tạm thời.

Sau đó, chồng chị C. về phường để lập biên bản, đồng thời có các biện pháp giáo dục, răn đe. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Bà Thảo cho biết, chị C. đã được an toàn, phần tay trái và đùi phải của chị C. có vết bầm tím do bị tác động vật lý dẫn đến chấn thương phần mềm. Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có phương án can thiệp hỗ trợ, chỉ đạo Hội LHPN địa phương nơi chị C. sinh sống vào cuộc để chị không còn bị bạo hành, đánh đập, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ về sau.

Theo tìm hiểu, hoàn cảnh của chị C. tương đối khó khăn, cả hai vợ chồng đều không có công việc ổn định, nhưng có tới 4 người con. Trong đó, người con gái lớn 20 tuổi đã lập gia đình riêng và đã có con.

Hàng ngày chị C. đi làm thuê tại TP Huế, còn chồng làm ở địa phương, chồng chị C. là người hay uống rượu và có tính ghen tuông.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ chồng bạo hành vợ gây xôn xao dư luận. Cụ thể theo báo Người Lao Động, ngày 13-6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang nằm trên giường thì bất ngờ bị chồng lao tới chửi bới, dùng tay đánh tới tấp vào mặt, vào người. Bị đánh, người vợ chỉ biết nằm chịu trận, khóc và van xin người chồng buông tha.

Vụ chồng bạo hành vợ ở Hưng Yên. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Tuy nhiên, người chồng vẫn tiếp tục lôi vợ ngồi dậy, đấm đá túi bụi vào người. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một đứa con nhỏ. Đoạn clip sau khi đăng tải đã gây bức xúc dư luận bởi hành vi côn đồ của người chồng.

Theo kết quả xác minh, sự việc trên xảy ra tại thị trấn Mèo Vạc, người đàn ông xuất hiện trong clip là anh L.V.B. (SN 1997), trú xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc. Người phụ nữ bị hành hung là chị L.T.U., vợ của ông B..