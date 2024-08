Thời tiết dịp nghỉ Lễ 2/9: Miền Nam mưa, miền Bắc nóng kèm mưa dông nhiệt vào chiều tối

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (26/8), khu vực Tây Bắc, và các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lạng Sơn của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 25.8 đến 7h ngày 26.8 có nơi trên 70mm như: Túc Đán (Yên Bái) 130,6mm, Tạ Khoa (Sơn La) 130,4mm, Nậm Lúc (Lào Cai) 85,2mm, Trung Lý (Thanh Hóa) 123,2mm, Đồng Văn 1 (Nghệ An) 74,6mm,…