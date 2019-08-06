Tháng cô hồn kiêng gì để tránh xui xẻo, đen đủi đeo bám?

Đời sống 06/08/2019 10:07

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn là tháng của ma quỷ. Do đó, cần biết và tránh những việc không nên làm để không tự rước họa vào thân, cũng như có một tháng thật suôn sẻ, an lành. Vậy, tháng cô hồn kiêng gì?

1. Tháng cô hồn là gì?

Tháng cô hồn được bắt nguồn từ Đạo giáo của người Trung Quốc. Theo quan niệm, bắt đầu từ ngày 2/7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ bắt đầu mở Quỷ Môn Quan. Lúc này, chúng vong linh, quỷ đói được trở về dương gian và có cơ hội siêu linh tịnh độ. Đúng vào đêm 14/7 Âm lịch, cánh cửa sẽ đóng lại. 

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 Theo quan niệm, bắt đầu từ ngày 2/7  Âm lịch, Diêm Vương sẽ bắt đầu mở Quỷ Môn Quan để chúng vong linh, quỷ đói được trở về dương gian

Tháng cô hồn là tháng mấy? Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) bắt đầu từ ngày 1/8 (dương lịch) đến ngày 29/8 hàng năm. Trong đó, khoảng thời gian đầu tháng đến trước rằm, tức khoảng 1/8 - 15/8 là thời điểm có nhiều ảnh hưởng xấu nhất đến con người. Mức độ ảnh hưởng sẽ được giảm nhẹ dần cho đến cuối tháng. Cần nắm được tháng cô hồn kiêng gì để cuộc sống không bị ảnh hưởng xấu.

Trong tháng cô hồn, người trần bị nhiều ảnh hưởng xấu bởi đây là thời điểm âm thịnh dương suy. Ở Việt Nam, việc cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống được lưu truyền từ bao đời nay. Theo quan niệm, con người gồm 2 phần thể xác và linh hồn, khi phần hồn mất đi, phần xác vẫn còn tồn tại. Có người được đầu thai kiếp khác nhưng cũng có kẻ phải chịu đày đọa làm quỷ đói.

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Trong tháng cô hồn, người trần bị nhiều ảnh hưởng xấu bởi đây là thời điểm âm thịnh dương suy

Cúng cô hồn nhằm để linh hồn người chết và quỷ đói không nhũng nhiễu, quấy phá cuộc sống của mình. Sau đó là cầu an và tránh xui xẻo cho người trần gian, tích phước đức cho con cháu và xóa tội cho linh hồn người đã khuất.

Song song đó, đây là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống mang tính nhân văn trong văn hóa Việt, cũng như quan niệm về ngày xá tội vong nhân: Con người dù mắc sai lầm, tội ác ra sao thì cũng có được một ngày xá tội, giảm bớt khổ ải đày đọa trong cõi dương gian. 

2. Tháng cô hồn kiêng những gì?

Tháng 7 cô hồn và những điều cấm kỵ là điều rất được quan tâm. Cần kiêng một số điều sau đây:

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Tháng cô hồn là tháng của ma quỷ, nên biết và tránh những việc không nên làm để không tự rước họa vào thân, cũng như có một tháng thật suôn sẻ, an lành

- Không nên đi chơi về khuya để tránh gặp phải rắc rối. Vì những ngày này vong hồn ma quỷ vất vưởng nơi dương gian. Nếu đi chơi đêm ắt hẳn khó tránh xảy ra bất trắc.

- Tránh phơi quần áo vào ban đêm vì ma quỷ sẽ mượn mặc tạm, nhập vào và có thể khiến bạn bị ám, gặp xui xẻo. 

- Không gọi tên nhau khi vào đêm, bởi đây sẽ là hành động dễ khiến ma quỷ biết tên người được gọi và gây nhiều nhũng điều đến người đó.

- Không ăn vụng đồ khi cúng cô hồn. Đồ ăn thức uống dùng trong lễ cúng cô hồn là để ban phát cho linh hồn quỷ đói. Nếu ăn vụng sẽ khiến bạn gặp phải không ít điều phiền hà, rắc rối.

- Khi cúng vong, cần cẩn thận để không vương gạo muối trong nhà. Nếu để vương sẽ dễ khiến vong nhặt ăn và đi vào nhà.

- Không đứng, ngồi hóng ở dưới hay hái cành bẻ lá  cây đa, cây đề, đặc biệt là ban đêm, lúc mà dưới gốc cây đa, cây đề hội tụ rất nhiều âm khí. Bởi vậy mới có câu ”quỷ gốc đa, ma gốc đề”. Do đó, bạn nên tuyệt đối kiêng kỵ việc ngồi, nằm, trốn ở đây để không bị ma quỷ trêu đùa. 

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 Không đứng, ngồi hóng ở dưới hay hái cành bẻ lá cây đa, cây đề:

- Không treo chuông gió ở đầu giường. Lý do bởi  chuông gió với tiếng kêu leng keng sẽ thu hút ma quỷ vây quanh và  khiến giấc ngủ cũng như cuộc sống của bạn bị nhiều ảnh hưởng xấu.  

- Không nhổ lông chân trong tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, cứ một sợi lông chân lại quản ba con quỷ.  Do đó, lông chân càng nhiều thì ma quỷ càng tránh xa.

- Không bơi lội  ở ao, đầm, hồ trong tháng cô hồn. Ma quỷ thường tập trung nhiều ở những nơi này và tìm cách kéo chân người khác thay thế. Bạn có thể sẽ  bị trẹo chân, chuột rút thậm chí bị ma rủ. 

- Không được hù dọa người khác. Khi to tiếng, hù dọa sẽ khiến người kia bị “hồn bay phách lạc”, khiến ma quỷ dễ xâm nhập hơn.

- Không quay đầu nhìn lại phía sau khi đến nơi vắng người. Có thể là do ma quỷ đang tìm cách trêu chọc bạn, quay đầu nhìn lại sẽ khiến bạn dễ bị ”rủ” về cõi âm.

- Không nên thức quá khuya vì dễ nhiễm quỷ khí. 

- Không nhặt tiền rơi bạc vãi trên đường. Rất có thể đây là tiền cúng vong và bản thân người nhặt sẽ hứng chịu những tai họa thay cho người rải tiền.

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Không tùy tiện đốt tiền vàng, vàng mã trước cửa nhà

- Không tùy tiện đốt tiền vàng, vàng mã trước cửa nhà. Bởi đây là tháng mà các quỷ đói lang thang khắp nơi. Có thể các vong sẽ bu quanh đến vòi vĩnh và mang đến nhiều tai ương cho cuộc sống của bạn. 

- Không mài dao kéo.

- Trong tháng cô hồn, nên tránh tiến hành những chuyện đại sự như ký hợp đồng làm ăn, cưới hỏi, chuyển nhà…

- Không nên thề thốt hay nói bậy vì sẽ gây sự chú ý của ma quỷ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 45 phút trưa hoặc từ 18 giờ chiều cho đến rạng sáng.

- Tháng cô hồn không tốt cho việc mua xe cộ, vật phẩm lớn. Nếu bạn thật sự cần mua thì có thể mua sau rằm tháng 7 tức 15/8 dương, đặt cọc trước hết tháng 7 rồi mới thanh toán. Bên cạnh đó, nếu bạn đã mua xe rồi thì nên làm 1 thủ tục cúng đầu xe cho an lành.

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Tháng cô hồn không tốt cho việc mua xe cộ, vật phẩm lớn

- Ma quỷ, nhất là “ma trơi” thường hay trú ngụ ở những cây có tuổi đời lâu năm. Do đó, bạn tuyệt đối không nên tự ý chặt, bởi đây có thể đây là nhà của chúng.

- Không nên đi một mình vào ban đêm, nhất là sau 22 giờ tối vì rất dễ bị ma quỷ sẽ tìm cách để chọc phá.

- Không chụp ảnh vào ban đêm. Ma quỷ có thể sẽ “chụp chung”với bạn.

- Khi đi ngủ, nên tránh để mũi dép hướng về phía giường. Điều này sẽ khiến ma quỷ  chú ý và đoán biết được rằng có người sống đang nằm trên giường. Co thể chúng sẽ lên giường và ngủ chung với bạn.

- Không nên may quần áo trắng trong tháng này.

- Không nên thả tiền thật.

- Tránh tắt đèn khi nằm trong phòng bệnh viện.

- Không nên đi đến gần góc tường. Theo quan niệm, ma quỷ thường trú ẩn ở nơi góc xó tường tối tăm.

- Kiêng kỵ việc mua xe vào những ngày sát chủ, ngày kỵ thiên can - địa chi tương khắc.

- Không cắm đũa đứng giữa bát cơm. Hành động này giống như dâng đồ cúng tế, dễ dẫn dụ vào nhà vì tưởng đó là đồ ăn dành cho chúng.

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Không cắm đũa đứng giữa bát cơm

3. Tháng cô hồn nên làm gì?

Bên cạnh những điều cấm kỵ, theo dân gian lưu truyền, trong tháng cô hồn bạn cũng nên tiến hành một số việc như sau:

- Tiến hành lễ cúng các cô hồn trong tháng. Sẽ tốt hơn nếu tiến hành vào ngày mùng 2 hoặc 14 âm lịch.

- Tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm. Do đó, bạn nên viếng thăm mộ phần của người thân.

- Nên ăn chay để tránh điềm dữ.

- Nên hạn chế sát sinh các con vật.

- Làm nhiều điều thiện, điều phúc, cứu người khi gặp nguy cấp trong tháng này.

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Tiến hành lễ cúng các cô hồn trong tháng

- Khi tụng kinh, bạn nên trì tụng (Chú đại bi, Chuẩn đề, Vu lan báo hiếu, Địa tạng).

- Cư xử nhã nhặn, vui vẻ và tránh xa các cuộc xung đột.

- Nên thành tâm, lễ chùa và làm việc thiện trong tháng cô hồn.

4. Những câu hỏi thường gặp trong tháng cô hồn

1. Tháng cô hồn kiêng cắt tóc không?

Theo truyền miệng dân gian, vào tháng cô hồn nên kiêng kỵ cắt tóc. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết quả nghiên cứu nào cho thấy thực hư việc này là đúng hay sai. 

Việc kiêng cắt tóc xuất phát từ tâm linh phong tục tập quán. Do đó, tùy thuộc vào mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Nếu bạn không phải là người  mê tín, sống tâm linh thì vẫn hoàn toàn có thể cắt tóc.

2. Có nên mua xe mua nhà, mua quần áo, mua vàng hay điện thoại trong tháng cô hồn hay không? 

Nên kiêng làm những việc lớn như cưới hỏi, mua nhà, mua xe,… trong tháng 7 âm.  Nếu tiến hành những chuyện đại sự trong tháng này thì nguy cơ gặp xui xẻo, tai ương của bạn rất cao.

3. Có nên khai trương, mở cửa hàng trong tháng 7 âm?

Không nên ký kết hợp đồng mới, khai trương, mở cửa hàng, khởi sự công việc mới. Công việc sẽ không tiến hành thông thuận, dễ bị tranh chấp về mặt pháp lý.

4. Có nên đi du lịch trong tháng cô hồn?

Với những ai thích xê dịch thì việc có nên đi du lịch không trong tháng này  là do bạn tự quyết định vì chưa có khoa học nào chứng minh việc đi du lịch tháng này gặp xui xẻo.

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đọc đã có thể nắm được Tháng cô hồn kiêng gì? Theo quan niệm của ông cha ta từ xa xưa “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Thế nên, dù tin hay không tin vào những lời truyền miệng, bạn cũng nên hạn chế làm những điều trên để tránh xui xẻo, xua đuổi điềm dữ trong tháng cô hồn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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