Ngày 28/8, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Vietnam+ (VietnamPlus), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua Ấp 3, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) giữa xe tải và xe máy vào khuya 27/8, khiến 2 người tử vong. Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 27/8, anh Nguyễn Văn Tài (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải 48C-099.43, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi thị xã Chơn Thành.

Khi đến Km 982+100 thuộc Ấp 3, xã Minh Lập, xe tải bất ngờ đâm trực diện với xe máy 17M8-3868 do anh Thạch Hoàng Đông (20 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển chở nhau, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú tông mạnh khiến 2 người và xe máy bị hất văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước có mặt khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Công an đang lấy lời khai tài xế xe tải để phục vụ điều tra.

