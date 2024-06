Theo đó, Công an xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của chị Y.N. (20 tuổi, trú xã Bình Thạnh) về việc bị kẻ xấu xô ngã xe, đánh đập, sàm sỡ khi một mình đi xe qua đoạn đường vắng.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 28-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ người đàn ông lợi dụng lúc cô gái trẻ đi xe trong đêm đã đạp ngã xe, đánh đập, sàm sỡ để hiếp dâm, nhưng bất thành vì nạn nhân phản kháng dữ dội.

Chưa kịp hoàn hồn, chị Y.N. bị người đàn ông này đánh đập, sàm sỡ và cố gắng thực hiện hành vi hiếp dâm. Nhưng cô gái đã phản ứng dữ dội, liên tục giằng co với kẻ biến thái, tự tìm cách cứu mình.

May mắn, có một xe máy khác tiến đến, kẻ xấu sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi may mắn thoát khỏi, chị Y.N. đã đến Công an xã Bình Thạnh trình báo toàn bộ sự việc. Dù kẻ xấu thực hiện hành vi hiếp dâm bất thành, nhưng vụ việc gây hoang mang trong người dân khu vực, tạo dư luận xấu trong xã hội. Nhất là xã Bình Thạnh nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, nơi tập trung rất đông công nhân làm việc ở các công ty, nhà máy.

Công an xã Bình Thạnh báo cáo vụ việc lên trên. Lập tức, Công an huyện Bình Sơn huy động tối đa lực lượng cảnh sát hình sự truy xét và triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, quyết bắt kẻ gây án.

Đối tượng Nguyễn Huy Th. (35 tuổi, trú ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an huyện Bình Sơn xác định nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Huy Th. (35 tuổi, trú ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hiện là công nhân của một công ty ở Khu kinh tế Dung Quất.

Làm việc với nghi phạm, Công an huyện Bình Sơn đưa ra hàng loạt tài liệu, chứng cứ thu thập được, Th. đã thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo vụ việc. Công an huyện Bình Sơn đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Huy Th. và tiếp tục điều tra.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng xảy ra một vụ hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 27-6, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xác nhận đã bắt được Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Bình là đối tượng có 8 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra thể hiện, tối 13-6, Nguyễn An Bình nhờ Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) dùng xe máy chở vào khu vực xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực đầu dốc thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, Bình xuống xe một mình đi bộ vào trong ấp.

Đối tượng Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bị bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đến rạng sáng 14-6, Bình đột nhập vào nhà anh N.M.C. (29 tuổi) để trộm tài sản. Thời điểm này, vợ chồng anh C. đã rời nhà đi cạo mủ cao su, chỉ có em Đ.T.N.V. (10 tuổi) và Đ.M.T. (6 tuổi), ngủ ở phòng khách.

Lúc này, Bình dùng dao khống chế bé V. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Bình cướp 1 ĐTDĐ cùng 1 xe máy của gia đình anh C. rồi tẩu thoát. Đối tượng mang tài sản cướp được đến địa bàn huyện Lộc Ninh để bán lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, công an xác định Kiệt và Bình liên quan đến vụ việc. Làm việc với công an, Kiệt đã khai nhận toàn bộ quá trình được Bình nhờ chở đến địa bàn xã Minh Tâm.