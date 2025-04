Trước đó, đêm 12/4, trên địa bàn xảy ra mưa dông diện rộng. Đến sáng 13/4, Công an xã Lùng Thàng nhận tin báo có dấu hiệu có người bị cuốn trôi tại khu vực suối Lùng Cù.

Theo Pháp Luật TP.HCM , chiều 15/4, lực lượng chức năng huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đã tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ hai người mất tích nghi do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn suối Lùng Cù, xã Lùng Thàng.

Huyện Sìn Hồ đã huy động hơn 200 người gồm công an, dân quân, người dân cùng phương tiện để tìm kiếm. Chiều 14/4, thi thể nạn nhân đầu tiên là Liều A T. (trú cùng bản với Liều A V.) được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1,5 km.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy không biển kiểm soát cùng ví da, giấy tờ tùy thân mang tên Liều A V. (SN 1998, ngụ bản Can Tỷ 1, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ).

Thi thể nạn nhân đầu tiên là Liều A T. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1,5 km. Ảnh: Báo Dân Việt.

Đến 16h40 ngày 15/4, thi thể anh Liều A V. được phát hiện tại bản Tà Tủ, xã Nậm Tăm, cách nơi xảy ra tai nạn hơn 10 km.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Trần Văn Sứng, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra vụ tai nạn, chính quyền huyện đã chỉ đạo các lực lượng như Công an, Dân quân tự vệ và huy động người dân lên đến hơn 200 người cùng nhiều phương tiện vào cuộc tìm kiếm 2 người mất tích nghi do bị cuốn trôi khi đi qua suối đêm ngày 12/4. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Theo chính quyền địa phương, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình an táng. Ảnh: Báo Dân Việt.

Ông Sứng cho biết, thi thể 2 nạn nhân là Liều A T. và Liều A V. đã được bàn giao cho gia đình an táng và thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định.

Lãnh đạo huyện Sìn Hồ đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân thận trọng khi di chuyển qua khu vực cầu tràn trong mùa mưa lũ.