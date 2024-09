Trưa ngày 20/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên đang phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào trưa 20/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Sáng cùng ngày người dân dựng rạp đám cưới trong hẻm 50 đường 30/4, phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Lúc này, một người phụ nữ thấy một phòng trọ cửa khép hờ nên lại gọi nhờ hỗ trợ. Khi người đàn ông từ trong phòng mở cửa ra thì người phụ nữ tá hỏa nhìn thấy một người treo cổ trong phòng, nạn nhân là anh N.T.A (17 tuổi, quê Vĩnh Phúc), là con trai của người đàn ông này. Đáng nói là người cha không có phản ứng gì.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Giao Thông, người dân cho biết, hai cha con trên cùng làm việc cho một bãi container gần phòng trọ. Ở thời điểm phát hiện xác người con, người cha không được minh mẫn, hỏi gì cũng không nói.

Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tới trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Phát hiện thi thể của nạn nhân trong cabin xe đầu kéo khi trục vớt nhịp cầu Phong Châu Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khoảng 5h kém cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới bên trong ô tô đầu kéo được trục vớt từ dưới sông Hồng, trong vụ sập cầu Phong Châu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-con-trai-tu-vong-trong-phong-tro-nguoi-cha-o-chung-nhung-khong-co-phan-ung-gi-700394.html