Đồng loạt tăng giá từ chiều ngày 27/6/2024, xăng vượt mốc 23.000 đồng/lít

Giá xăng trong nước từ chiều ngày 27/6 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng lần thứ ba liên tiếp; giá xăng RON95 tăng hơn 500 đồng mỗi lít, giá bán là 23.010 đồng/lít.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, kể từ 15h ngày 27/6, sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương - Tài chính, xăng, dầu đồng loạt tăng giá, mỗi lít xăng tăng thêm hơn 500 đồng.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 506 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 22.014 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 23.010 đồng/lít (tăng 544 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Từ chiều nay, giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp, vượt 23.000 đồng/lít - Ảnh: VietNam+

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 20.689 đồng/lít (tăng 329 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 20.614 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.446 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu madút.

Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ ba liên tiếp trong tháng 6/2024 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VietNam+, dựa vào Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày, được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kế trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

