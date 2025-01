Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 6/1, khi chiếc xe tải chở hàng chạy từ KCN Sóng Thần về tỉnh Long An. Khi xe đang chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa thì xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 7/1, Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Văn Tâm (37 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) sau khi người này chặn xe tải, cầm đá ném, đe dọa tài xế.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đi xe máy chặn chiếc xe tải rồi đập vào hông xe thách thức tài xế: “Đường này của tao, mày xuống đây”.

Tâm chặn xe tải, tay cầm đá khiến giao thông ùn ứ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 6/1, khi chiếc xe tải chở hàng chạy từ KCN Sóng Thần về tỉnh Long An. Khi xe đang chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa thì xảy ra vụ việc.

Do Tâm chặn xe, một số phương tiện phía sau không vượt lên được gây nên cảnh ùn ứ nhẹ. Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, truy xét.

Tâm sau đó đã lên Công an xã Xuân Thới Sơn trình diện.

Nguyễn Văn Tâm (37 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) sau khi người này chặn xe tải, cầm đá ném, đe dọa tài xế: “Đường này của tao…”, đã bị cảnh sát triệu tập - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, anh Đ.Đ.L. (SN 1991, tài xế xe tải) cho biết, chiều cùng ngày anh chạy xe tải chở hàng từ Khu công nghiệp Sóng Thần về tỉnh Long An. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, anh thấy một người đàn ông chạy xe máy chặn hai xe tải phía trước.

Đến lúc hai xe tải đi qua, người đàn ông tiếp tục chặn đầu xe anh L. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó ông này cầm đá đập vào hông cabin xe tải của nam tài xế.

