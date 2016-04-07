NYX khuyến mãi 4.2016 – giảm giá đến 25% top sản phẩm bán chạy

Đời sống 07/04/2016 07:36

Khuyến mãi tới 25% top 5 sản phẩm bán chạy nhất của NYX (Từ 4/4 đến 10/04). Sở hữu ngay bộ trang điểm HOT nhất nào.

  • Son kem Soft Matte Lip Cream chỉ còn 230k ( 2̶7̶9̶.̶0̶0̶0̶ ) ~ OFF20%
  • Son lì Matte Lipstick chỉ còn 210k (2̶3̶0̶0̶0̶0̶ )~ OFF10%
  • Phấn kẻ mày Eyebrow Cake Powder 230k ( 2̶7̶9̶0̶0̶0̶ )~ OFF20%
  • Các loại che khuyết Concealer ( hũ, chổi.. ) chỉ còn 210k ( 2̶5̶6̶.̶0̶0̶0̶ ̶ ) ~ OFF15%
  • Mascara BOUDOIR giá mới 210k ( 2̶7̶9̶0̶0̶0̶ ) ~ OF25%
  • Cùng nhiều sản phẩm Mascara, Kem lót, phấn phủ, chì mắt …khác.

Hãy ghé ngay showroom NYX để chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất.

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng từ 04/04 đến 10/04

Địa điểm khuyến mãi

HÀ NỘI
💄172 Hàng Bông, Hà Nội. Tel.: 04. 39380487
💄336 Phố Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 0437939211
💄Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng Tel: 0437878386
💄Ki ốt 24 – B7 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Tel: 04.35747855
💄113 Phố Bạch Mai, Hà Nội. Tel : 04.36225729
💄NYX, B1-K10 , Khu Mỹ phẩm, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.
💄50A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 0432668516

TP.HCM
💄 Crescent Mall – đại lộ Nguyễn Văn Linh Q7 – SĐT:093 265 8485
💄168 Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM. Tel: 08 3925 3820.
💄161 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP HCM. Tel: 0838344447
💄279 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM. Tel: 0839242984
💄10 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận,TPHCM. Tel: 08 3991 7547

Bạn có thể đặt hàng qua 04 3767 8150 hoac qua website www.nyxvietnam.vn , với đơn trên 400.000đ được giao hàng miễn phí.

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