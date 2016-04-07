NYX khuyến mãi 4.2016 – giảm giá đến 25% top sản phẩm bán chạy

Khuyến mãi tới 25% top 5 sản phẩm bán chạy nhất của NYX (Từ 4/4 đến 10/04). Sở hữu ngay bộ trang điểm HOT nhất nào.
Hãy ghé ngay showroom NYX để chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất. Khuyến mãi áp dụng từ 04/04 đến 10/04 HÀ NỘI TP.HCM Bạn có thể đặt hàng qua 04 3767 8150 hoac qua website www.nyxvietnam.vn , với đơn trên 400.000đ được giao hàng miễn phí.
Thời gian khuyến mãi
Địa điểm khuyến mãi
172 Hàng Bông, Hà Nội. Tel.: 04. 39380487
336 Phố Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 0437939211
Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng Tel: 0437878386
Ki ốt 24 – B7 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Tel: 04.35747855
113 Phố Bạch Mai, Hà Nội. Tel : 04.36225729
NYX, B1-K10 , Khu Mỹ phẩm, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.
50A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 0432668516
Crescent Mall – đại lộ Nguyễn Văn Linh Q7 – SĐT:093 265 8485
168 Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM. Tel: 08 3925 3820.
161 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP HCM. Tel: 0838344447
279 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM. Tel: 0839242984
10 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận,TPHCM. Tel: 08 3991 7547
Hãy ghé ngay showroom NYX để chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất.
Khuyến mãi áp dụng từ 04/04 đến 10/04
HÀ NỘI
TP.HCM
Bạn có thể đặt hàng qua 04 3767 8150 hoac qua website www.nyxvietnam.vn , với đơn trên 400.000đ được giao hàng miễn phí.