NYX khuyến mãi 4.2016 – giảm giá đến 25% top sản phẩm bán chạy

Khuyến mãi tới 25% top 5 sản phẩm bán chạy nhất của NYX (Từ 4/4 đến 10/04). Sở hữu ngay bộ trang điểm HOT nhất nào.

Son kem Soft Matte Lip Cream chỉ còn 230k ( 2̶7̶9̶.̶0̶0̶0̶ ) ~ OFF20%

Son lì Matte Lipstick chỉ còn 210k (2̶3̶0̶0̶0̶0̶ )~ OFF10%

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Các loại che khuyết Concealer ( hũ, chổi.. ) chỉ còn 210k ( 2̶5̶6̶.̶0̶0̶0̶ ̶ ) ~ OFF15%

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Cùng nhiều sản phẩm Mascara, Kem lót, phấn phủ, chì mắt …khác. Hãy ghé ngay showroom NYX để chọn cho mình sản phẩm ưng ý nhất. Thời gian khuyến mãi Khuyến mãi áp dụng từ 04/04 đến 10/04 Địa điểm khuyến mãi HÀ NỘI

172 Hàng Bông, Hà Nội. Tel.: 04. 39380487

336 Phố Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 0437939211

Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng Tel: 0437878386

Ki ốt 24 – B7 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Tel: 04.35747855

113 Phố Bạch Mai, Hà Nội. Tel : 04.36225729

NYX, B1-K10 , Khu Mỹ phẩm, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

50A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 0432668516 TP.HCM

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168 Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM. Tel: 08 3925 3820.

161 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP HCM. Tel: 0838344447

279 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM. Tel: 0839242984

10 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận,TPHCM. Tel: 08 3991 7547 Bạn có thể đặt hàng qua 04 3767 8150 hoac qua website www.nyxvietnam.vn , với đơn trên 400.000đ được giao hàng miễn phí.

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