Nóng: Triệt xóa đường dây sản xuất hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng giả, danh tính bất ngờ về người cầm đầu

Để có nguyên liệu sản xuất ra các loại thực phẩm chức năng theo yêu cầu của Hợi, Ngọc đã trao đổi và được bà Triệu Thị Hòa đồng ý cho Ngọc được độc quyền phân phối các sản phẩm thuốc gia truyền của bà Hòa. Tuy nhiên, do thuốc gia truyền của dân tộc Dao không nằm trong danh mục thuốc đông y nên không thể kiểm nghiệm và công bố nên Ngọc đã tự lên công thức (do Ngọc có học Trung cấp ngành Y học cổ truyền tại Học viện y học cổ truyền Tuệ Tĩnh) từ các cây thuốc đông y có công dụng chữa bệnh, bổ sung sức khỏe như thuốc gia truyền của dân tộc Dao để ghi tên các loại cây này trên bao bì.

Sau đó Ngọc mua các Giấy kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm TSL Chi nhánh Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm Hi – Tech Nam Định rồi tự công bố sản phẩm và nộp hồ sơ tại Ban an toàn thức phẩm Bắc Ninh để đưa sản phẩm ra thị trường đối với 12 sản phẩm, bao gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH; Thanh huyết đan; Ngọc mẫu hoàng cung; Vương Thọ Đan; Vương đường huyết đan; Trinh nữ hoàng cung; Nam Vương TKH; Anti Gout TKH; Cao trĩ sâm đỏ (dang viên đặt và dạng kem bôi); Thảo mộc giảm cân TKH; Thảo mộc tăng cân TKH và An Cốt Vương TKH.

Tài liệu của cơ quan Công an xác định, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, theo yêu cầu của Hợi, Ngọc đã sản xuất với khối lượng rất lớn đối với 12 sản phẩm nêu trên để chuyển cho Hợi bán. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022 do chi phí vận chuyển cao, thêm vào đó quá trình vận chuyển hàng hóa bị móp méo, xây xước hộp nên Hợi đã trao đổi và được Ngọc đồng ý chuyển nguyên liệu dạng thành phẩm vo viên để Hợi tự đặt in bao bì, tem nhãn, đóng gói bán ra thị trường.

Kể từ đó, Ngọc đã sản xuất thành phẩm thô (dạng viên hoàn, kem) đóng gói vào các bao tải sau đó chuyển cho Hợi. Tùy theo từng loại sản phẩm và theo giá từng thời điểm, Ngọc bán sản phẩm cho Hợi từ 200.000 đồng/kg đến 750.000 đồng/kg. Sau đó, Hợi trực tiếp hoàn thiện 12 sản phẩm và đã bán lại cho Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội là đại lý phân phối các sản phẩm của Công ty Trần Kim Huyền (do Hợi làm giám đốc), Hằng được hưởng lợi nhuận thông qua doanh số bán hàng. Theo đó, Hằng đã bán cho nhiều khách hàng, trong đó có Phạm Thị Toán trú tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Có 12 sản phẩm thực phẩm chức năng được làm giả, tuồn ra thị trường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Thị Hợi; làm việc với Nguyễn Thị Hằng và Phạm Thị Toán, các đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Cơ quan điều tra khối lượng sản phẩm thực phẩm chức năng rất lớn, bao gồm: 1.945 hộp Vương Đường Huyết đan; 5.009 hộp Ngọc mẫu hoàng cung; 2.579 hộp Thảo mộc bôi da TKH; 106 hộp An cốt vương TKH; 695 hộp Antigout TKH; 2.879 hộp Thảo mộc kháng sinh TKH; 2.164 hộp Vương Thọ Đan; 203 hộp Thảo mộc tăng cân TKH; 2.800 hộp Viêm xoang TKH; 6.924 hộp thanh huyết đan; 317 Nam vương TKH; 28 hộp Thảo mộc giảm cân TKH; 1.812 hộp viên đặt Cao trĩ sâm đỏ và 7.275 hộp Viên đặt trinh nữ hoàng cung. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ một một số sản phẩm khác, hiện đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ.

Căn cứ vào kết quả giám định, kết quả định giá (lô hàng trị giá gần 1 tỷ đồng) và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan Công an xác định Hoàng Thị Ngọc đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú (do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) đối với Hoàng Thị Ngọc về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 điều 193 BLHS.

Hiện nay, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hoàng Thị Ngọc và các đối tượng có liên quan.

Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra, thu giữ số hàng giả, mỹ phẩm giả mạo, không rõ nguồn gốc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 82/CĐ-TTg ngày 4.6.2025 về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả triển khai đợt cao điểm đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm trong sản xuất, buôn bán sữa, thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng giả…

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá thực tiễn cho thấy công tác quán triệt, tổ chức thực hiện đợt cao điểm tại một số địa phương còn chậm, chưa nắm chắc, sâu sát tình hình.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Từ kết quả tấn công bước đầu của đợt cao điểm cần tiếp tục làm cho đợt tấn công cao điểm sôi động, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa, đạt kết quả thực chất, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này trong thời gian tiếp theo.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại địa phương chủ động, tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, có trách nhiệm tháng cao điểm và trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để phát hiện sớm, đấu tranh, ngăn chặn ngay từ cơ sở, từ nơi xuất phát.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.