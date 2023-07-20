Ngày 20/7, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Đà Nẵng phát thông báo về loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện tại Đà Nẵng, được đóng gói tương tự các loại cà phê tiện lợi trên thị trường

Theo thông tin từ báo Người lao động, thời gian gần đây, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận trưng cầu giám định đối với chất bột trong các gói nilon có nhãn hiệu “White Coffee”, “Coffee House”… Qua giám định, xác định trong các gói tương tự cà phê nói trên có các loại ma túy MDMA, Methamphetamine, Ketamine và Nimetazepam.

Chất ma túy tổng hợp Nimetazepam được đóng gói dưới dạng cà phê tiện lợi - Ảnh: Báo Người lao động

Đáng chú ý, Nimetazepam là loại ma túy tổng hợp lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn thành phố. Thủ đoạn của tội phạm là sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Quan sát bằng mắt thường, các sản phẩm có bao bì, nhãn mác, màu sắc và mùi hương chất bột như các loại cà phê tiện lợi thường dùng. Người sử dụng chỉ việc pha chất bột này với nước và sử dụng như các loại nước giải khát, cà phê.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, phòng Kỹ thuật hình sự khuyến cáo, khi cố ý hay vô tình sử dụng loại nước này, các chất ma túy nói trên sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác mạnh và có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác hoặc rơi vào trạng thái hôn mê, vô thức, có thể tử vong.

Vô tình uống phải các loại ma túy này, người dùng sẽ hôn mê, vô thức, có thể tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Đồng thời, đề nghị công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã biết, chủ động trong việc nhận diện, tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác để phòng ngừa, ngăn chặn.

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