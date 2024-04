Sau khi dùng thớt đánh, cưỡng bức rồi sát hại nạn nhân, người đàn ông đã rời khỏi hiện trường, trốn sang nhiều huyện cùng tỉnh.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet: vào khoảng 15h ngày 20/3, sau khi uống rượu, Đinh I Ô (còn gọi là Đinh A Dô, 35 tuổi, trú xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đi bộ lang thang trên đường làng.

Khi đến khu vực rẫy mì thuộc thôn 5, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), thấy chị Đ.A. (46 tuổi) đang đứng một mình trong chòi nên người đàn ông này nảy sinh ý định hiếp dâm. Ngay sau đó, Đinh I Ô liền nhặt thớt gỗ đánh vào đầu, đe dọa và cưỡng bức nạn nhân.

Do quá sợ hãi, chị Đ.A. đã chạy ra khỏi chòi rẫy la lớn. Tuy nhiên, địa điểm mà nạn nhân bị tấn công cách xa khu dân cư, vắng người qua lại nên không ai biết để ứng cứu. Thấy vậy Đinh I Ô đuổi theo đánh nhiều cái vào đầu, dùng dây thừng thắt cổ làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường lẩn trốn tại nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Các lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Đinh I Ô đến thực nghiệm hiện trường (Ảnh: CACC - Vietnamnet)

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị, công an địa phương tích cực điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ ngày 3/4, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh I Ô khi đang lẩn trốn tại khu vực ngã ba Cây Xoài, thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Với thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án, chiều 4/4, lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ia Pa, Công an huyện Kông Chro số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Đinh I Ô để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

