Ngày 15/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an TP Thuận An, tiến hành bắt giữ Đào Phước Pháp (20 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 15/2, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đào Phước Pháp (20 tuổi, quê Bình Phước), là người đâm tài xế xe công nghệ để cướp xe máy và điện thoại. Nạn nhân là anh Bùi Tiến H. (41 tuổi, chạy xe ôm công nghệ). Sau khi gây án, Pháp về phòng trọ tại quận Tân Phú, TP.HCM để trốn. Theo điều tra ban đầu, vụ cướp xảy ra đêm 13/2 tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đào Phước Pháp thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Vào cuộc điều tra, Công an TP Thuận An phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an quận Tân Phú bắt giữ được Pháp cùng tang vật vừa cướp được. Tại cơ quan công an, bước đầu Pháp khai nhận là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TP.HCM, nhưng đã bảo lưu kết quả rồi đi làm tài xế xe ôm công nghệ (hãng xe khác hãng mà nạn nhân làm việc). Do nợ một ít tiền nên Pháp nảy sinh ý định cướp tài sản. Khu vực nơi nạn nhân bị cướp - Ảnh: Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh Theo thông tin từ báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, tối 13/2, Pháp đón xe ôm công nghệ từ quận Tân Phú, yêu cầu chở đi Bình Dương. Khi đến đoạn đường Bình Chuẩn 12, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An thấy vắng người nên Pháp dùng hung khí đâm vào lưng nam tài xế, khi tài xế bỏ chạy bộ thì Pháp lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân trốn về TP HCM. Riêng tài xế sau khi băng bó vết thương đã tới công an trình báo vụ việc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.