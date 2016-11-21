Những điều chưa biết về việc đốt giấy tiền, vàng mã cho người đã mất

Vấn đề được đặt ra ở đây là khi chúng ta đốt vàng mã, ông bà ta có thật sự nhận được hay không? Và việc này có ảnh hưởng như thế nào đến những người còn sống? Bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Việc đốt giấy tiền vàng mã đã được lưu truyền từ rất lâu trong dân gian, nhưng không ai biết nguồn gốc thật sự của nó mà chỉ có những câu chuyện dân gian truyền miệng và vài lời giải thích mơ hồ. Nhiều người kể rằng việc hóa vàng sẽ giúp cho những vong hồn bị chết dọc đường, vất vưởng lang thang có chút lộ phí để đi về thế giới bên kia. Còn có người kể rằng, cuộc sống ở một thế giới khác cũng giống như cuộc sống của chúng ta ở trần gian, khi họ mới mất đi, không có tiền chi tiêu nên chúng ta phải đốt hoặc chôn tiền vàng theo để qua đến bên kia có chút vốn làm ăn.

Theo các vị sư thầy lâu năm thì việc đốt giấy tiền, vàng mã cho người đã mất là một việc không đúng và chỉ mang tính tự phát chứ nhà Phật không khuyên mọi người làm việc này. Những điều này không những không mang lại lợi ích gì cho người đã mất mà chỉ khiến những người còn sống tốn kém mà thôi. Theo giáo lý Phật pháp, thay vì đốt giấy tiền vàng mã thì những người thân trong gia đình hãy hành thiện để tích đức cho những người đã khuất còn có ý nghĩa hơn.

Khoa học nói gì về điều này

Đốt giấy tiền, vàng mã không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn là phong tục truyền thống của các quốc gia khác như Trung Quốc, Đài Loan. Theo các nhà khoa học ước tính mỗi năm số tiền mà con người dùng để đốt giấy tiền, vàng mã lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Không chỉ mất tiền mà việc đốt giấy tiền, vàng mã tràn lan còn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo những nghiên cứu trước đây, trong một số loại giấy tiền vàng mã có chứa benzen – một trong những chất độc hại cho cơ thể con người. Khi bị ngộ độc vì hít quá nhiều chất này sẽ xảy ra các hiện tượng tinh thần không minh mẫn, bị mắc các chứng bệnh về da, hô hấp... Không chỉ vậy, giấy tiền vàng mã còn là vật liệu rất dễ cháy nếu không cẩn thận rất dễ gây cháy nổ. Do đó, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận khi đốt giấy tiền, vàng mã.

Mặc dù những phong tục tập quán được lưu truyền trong dân gian góp phần thể hiện các đặc trưng văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, theo thời gian có một số tập tục đã trở nên lạc hậu không còn phù hợp với xã hội ngày nay nên chúng ta cần phải hạn chế và việc đốt giấy tiền, vàng mã là một trong những phong tục đó.

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