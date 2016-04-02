Nhận ngay 10.000 vé xem phim miễn phí tại BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Đây là dịp để các khán giả tại Quận 9 và các vùng lân cận có thể xem những bộ phim đã gây nhiều tiếng vang trong thời gian vừa qua, chủ yếu là ở thể loại hài và kinh dị.

Từ ngày 26/03/2016 các tín đồ yêu điện ảnh tiếp tục đón nơi giải trí mới khi cụm rạp thứ 6 của hệ thống BHD, BHD Star Vincom Lê Văn Việt ra mắt. Với quy mô 6 phòng chiếu kỹ thuật số 2D/3D và hơn 1200 ghế ngồi, cụm rạp sẽ có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đón chào những khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm. Đặc biệt nhất, cụm rạp sẽ phối hợp với 123Phim để phát 10, 000 vé xem phim miễn phí.

1. Vậy làm thế nào để nhận ngay vé miễn phí?

- Tải app 123Phim TẠI ĐÂY hoặc trên store của iOS, Android.

- Bấm vào banner của chương trình tặng vé trên app để nhận code.

- Khi mã code hiện ra, bạn hãy nhanh tay chụp ảnh màn hình để lưu lại.

- Xuất trình mã code cho nhân viên tại rạp và vào rạp thưởng thức phim.

2. Lưu ý khi sử dụng code:

- Sẽ có 10, 000 code được phát ra. 1 code tương đương với 01 vé xem phim.

- Mỗi điện thoại chỉ được nhận 1 code duy nhất. Mã code này cũng chỉ có giá trị sử dụng trong một lần.

- Chấp nhận việc user đổi vé thay bạn bè. (*Lưu ý: mỗi người chỉ được đổi tối đa 4 vé trong chương trình và tối đa 4 vé trong cùng 1 ngày)

- Thời gian nhận vé và xem phim được ghi rõ ngay bên dưới code.

- Chương trình sẽ kết thúc khi 10.000 code này được phát hết.

- 123Phim sẽ không giải quyết các vấn đề xem trễ xuất, sai ngày, chính vì vậy các bạn nhớ xem kĩ lịch chiếu trước khi đến rạp. Thời gian các suất chiếu sẽ được cập nhật liên tục tại trang web www.bhdstar.vn

Do số lượng vé có giới hạn nên bạn phải thật nhanh tay, nhanh mắt để chớp lấy cơ hội hấp dẫn. Hãy nhanh tay tải app 123Phim TẠI ĐÂY và cùng trải nghiệm rạp chiếu mới nào!