Chị Sinh cho biết, sau tai nạn, các nạn nhân bị thương nằm la liệt trước cửa nhà chị. Do ở nhà một mình nên lúc đầu chị sợ hãi không dám mở cửa, chỉ chắp tay cầu mong mọi người bình an. Sau khi bình tĩnh lại, chị ra cùng mọi người tiếp nước, lấy khăn rửa mặt cho các động viên, an ủi các gia đình. Theo chị Sinh, đây không phải vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên tại đoạn đường này. Vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua gấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Lực lượng công an thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 1h36 ngày 5/3, một ô tô khách lưu thông trên quốc lộ 2, theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, đến Km151 thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ-móoc. Sau vụ va chạm, xe container bị lật đổ ra đường. Lực lượng cảnh sát, công an tỉnh Tuyên Quang được huy động để cắt dỡ, cứu những người bị nạn.

Danh tính các nạn nhân được xác định: L.H.H.Q (SN 1989, trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương); V.T.M.T (SN 1998, trú tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); V.H.C (SN 1987, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); T.N.T.D.V (SN 2000, trú tại thị xã Điệu Bàu, tỉnh Quảng Nam) và V.C.C (SN 1987, trú tại xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).

Vụ tai nạn xe khách ở Tuyên Quang khiến 5 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm. Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.