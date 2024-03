Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 4/3, Thượng tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ trên địa bàn, phản ánh việc bị tai nạn rơi thang máy khi đi mua hàng; Cơ quan công an đang trong quá trình xác minh.

Chị Lê Thị Diễm Quỳnh (31 tuổi, trú tại xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho biết, ngày 14/7/2023, chị cùng chồng đến cửa hàng C. (tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) để mua hàng. Tại đây, chị được nhân viên cửa hàng tên Trương Thị M.T. (25 tuổi) hướng dẫn vào thang máy di chuyển lên tầng 2 xem hàng. Khi thang máy đang di chuyển thì bất ngờ rơi tự do với lực rất mạnh khiến chị Quỳnh cùng nữ nhân viên đều bị thương, phải nhập viện cấp cứu.