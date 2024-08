Nguyên nhân nhà xưởng chứa gỗ ở Bình Định bốc cháy dữ dội do chập điện

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do chập điện, thiệt hại ước tính chưa đến 1 tỉ đồng.

Sau thời gian triển khai dập lửa, đến 23h45 cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế được đám cháy tại Công ty Trung Việt. Và đến 2h48 ngày 1/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Dựa vào thống kê ban đầu, có khoảng 400m2 chứa củi và ván tại Công ty Trung Việt bị lửa thiêu rụi, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, ngày 29/7, lửa bốc lên từ khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông của Công ty TNHH Phúc Diễn chuyên sản xuất bao bì từ hạt nhựa, tại khu công nghiệp Bình Phú, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình.

Lửa từ một góc nhanh chóng lan ra phần lớn khu nhà xưởng một tầng quây bằng tôn, cột khói lửa cao hàng chục mét.

Khói lửa bốc lên từ khu nhà xưởng vào đêm ngày 29/7 - Ảnh: VNExpress

Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hòa Bình đã điều 5 xe chữa cháy, 3 xe téc chở nước, 8 xe phun bêtông chứa nước, một máy xúc cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Đến gần 1h ngày 30/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tháng 1/2023, Công ty TNHH Phúc Diễn bị công an tỉnh đình chỉ hoạt động cho đến nay do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.