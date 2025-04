Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 5-4, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự ông Trần Xuân Thủy - 42 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - để điều tra về vụ tai nạn liên hoàn khiến ba người thương vong.

Cơ quan công an cũng đang lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế để tiếp tục làm rõ vụ việc.