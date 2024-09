Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy khi đến giữa đường, do thấy có nhiều xe cộ nên né ô tô quay ngược vào lề đường bị xe tải tông tử vong.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, tối 24/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 12 tử vong tại Km16+570, quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin). Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. Khoảng 15h30 cùng ngày, em V.M.T. (17 tuổi, học sinh lớp 12, trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin) cùng một người bạn đi bộ băng ngang quốc lộ 27. Khi đi đến giữa đường, em T. bất ngờ chạy lùi lại và bị chiếc xe tải do tài xế Đ.Q.H. (25 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) điều khiển theo hướng huyện Cư Kuin - thành phố Buôn Ma Thuột, từ phía sau tông trúng. Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến em T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng phần đầu. Theo thông tin từ nhà chức trách, T. mới học xong tiết thể dục buổi chiều tại trường và vừa ra về thì gặp nạn. Khi đi đến giữa đường, em T. bất ngờ chạy lùi lại nên bị xa tải tông. Ảnh: Báo Người Lao Động. Trước đó trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ va chạm giao thông khiến một học sinh lớp 2 tử vong. Cụ thể theo báo Lao Động, ngày 16.9, cơ quan chức năng huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc phụ huynh lái ôtô vào sân trường cán tử vong một nữ sinh. Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk). Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, khi thời tiết đổ mưa, một phụ huynh nam đã lái ôtô bán tải chở con mình vào Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân. Khi đang lùi xe, người này đã vô tình cán trúng một nữ học sinh (7 tuổi, lớp 2) khiến nạn nhân tử vong. Công bố danh sách 10 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận trong vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Vụ tai nạn rạng sáng 24-9, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách Thuận Thảo và một xe container làm tài xế xe khách tử vong và nhiều người bị thương.