Ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Sản phẩm thể thao BaiSheng (xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) khi vận chuyển hàng hóa.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ xác nhận sự việc và cho biết, vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

"Nạn nhân là người địa phương, được Công ty BaiSheng thuê để vận chuyển máy móc, thiết bị. Trong quá trình vận chuyển thì bị đè vào người", ông Đức nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương báo cáo lên UBND và Công an tỉnh, đồng thời đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Sản phẩm thể thao BaiSheng (tỉnh Phú Thọ) - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, một trường ngày 7/7, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân đang thi công công trình tại tổ dân phố 4, phường Điện Biên Phủ tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) cho biết: Nạn nhân là anh L.Đ.C, sinh năm 1979, công nhân xây dựng, trú tại tổ dân phố 8, phường Điện Biên Phủ.

Nguyên nhân vụ tai nạn là do trong quá trình xây dựng tại một hộ dân thuộc tổ dân phố 4, phường Điện Biên Phủ, nạn nhân cùng một người nữa kéo máy tời vào trong nhà. Trong quá trình kéo không may cả hai bị điện giật, một nạn nhân rơi từ tầng 5 xuống đất tử vong tại chỗ; người còn lại may mắn thoát nạn.

