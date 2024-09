Nam Bộ và TP.HCM có đợt mưa lớn diện rộng, liên tiếp cả tuần

Nam Bộ ngày nắng, có lúc gián đoạn. Chiều tối các tỉnh miền Đông có mưa rào và dông rải rác, miền Tây có mưa nhiều nơi và rải rác có dông. Hai nơi trên có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Về đêm mưa dông có xu hướng giảm, xảy ra ở khoảng 1/3 diện tích khu vực.

Tại TPHCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 34 độ C. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 33,5 độ C. Trưa, chiều đến tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo TP.HCM có đợt mưa to kéo dài trong 1 tuần tới - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, từ 13-18/9, mưa rào và giông có xu hướng tăng dần cả về diện và lượng; trưa, chiều có mưa, mưa rào nhiều nơi; có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Sáng đến trưa trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ; thấp nhất 22-25 độ.