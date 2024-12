Năm 2024, vàng nhẫn tăng gần 21 triệu/lượng, trong năm 2025 vàng miếng SJC có lên lại 90 triệu đồng/lượng?

Đáng chú ý, trong năm 2024, giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục thiết lập những đỉnh mới. Bắt đầu từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, giá vàng trong nước liên tục tăng nhanh và mạnh hơn nhiều so với thị trường thế giới. Mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và vàng thế giới có lúc lên đến 18 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với đầu năm 2024, giá bán vàng miếng đã tăng khoảng 10,2 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 13,7% và vàng nhẫn tăng 20,92 triệu đồng/lượng, khoảng 33%. Đây là mức tăng mạnh nhất trong hơn 10 năm trở lại đây.

Đến tháng 5, có thời điểm vàng miếng SJC vượt 92 triệu đồng một lượng và vàng nhẫn trơn gần 90 triệu đồng/lượng.

Sự tăng quá "nóng" của giá vàng trong nước đã khiến Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp can thiệp. Theo đó, NHNN đã dừng việc đấu thầu vàng miếng, chuyển sang phương thức bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC để các đơn vị này bán lại cho người dân.

Sau động thái của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng SJC, đã giảm sâu trong tháng 5 và tháng 6, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế cũng được thu hẹp đáng kể.

Tuy nhiên, do chịu tác động bởi đà tăng mạnh của giá vàng thế giới, đến cuối quý III và nửa đầu quý IV, giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại. Mặc dù vậy, trong lần biến động này, giá vàng miếng lại không có sự đột biến, trong khi vàng nhẫn lại bất ngờ "gây sốc" khi lên ngưỡng 88,65- 89,65 triệu đồng/lượng vào ngày 31/10. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của vàng nhẫn.

Không chỉ liên tiếp lập đỉnh, giá vàng nhẫn còn nhiều lần leo lên mức ngang với vàng miếng. Dù vậy, điểm tích cực là chênh lệch giữa giá bán vàng miếng trong nước so với giá thế giới đã giảm về chỉ còn 3-5 triệu đồng/lượng và duy trì suốt từ tháng 10 đến nay.

Trong khi đó, giá vàng thế giới có thể lên mức 3.000 USD/ounce (tương đương khoảng 92 triệu đồng/lượng) trong năm 2025.

Theo báo Người Lao Động, dự báo mới nhất về giá vàng được ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, đưa ra ngày 30/12.

Theo ông Heng Koon How, vàng đã có một năm 2024 tăng trưởng rất mạnh mẽ từ mức 2.000 USD/ounce vào tháng 1 lên tới khoảng 2.600 USD/ounce. Về góc độ dài hạn, các động lực tích cực vẫn còn nguyên vẹn - bao gồm việc phân bổ vàng liên tục của các thị trường mới nổi và ngân hàng trung ương châu Á, nhu cầu vàng vật chất và đồ trang sức mạnh mẽ từ khu vực bán lẻ.

Dự đoán giá vàng thế giới có thể lên mức 3.000 USD/ounce (tương đương khoảng 92 triệu đồng/lượng) trong năm 2025. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Có một điểm chung xuyên suốt trong nhu cầu gia tăng từ các ngân hàng trung ương và khu vực bán lẻ. Cả hai đều được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa để tránh những lo ngại và bất ổn địa chính trị gia tăng xung quanh đồng USD, trước các chính sách thương mại và tài khóa gây gián đoạn từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Heng Koon How nhận định triển vọng dài hạn đối với vàng vẫn rất tích cực, do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump (Trump 2.0). Ông dự báo giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, sức mạnh của đồng USD có thể khiến giá vàng rơi vào giai đoạn tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh vào năm 2025.

Theo các chuyên gia của UOB, vàng có khả năng sẽ được hưởng lợi từ sự bất ổn và tiếp tục đà tăng mạnh trong suốt năm 2025. Nếu giá vàng thế giới chạm mốc 3.000 USD/ounce như dự báo của UOB, quy đổi theo tỉ giá niêm yết 25.540 đồng/USD ở hiện tại, sẽ tương đương mức 92 triệu đồng/lượng.