Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp Công an phường Mỹ Hòa (thành phố Long Xuyên) cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở làm giả nước mắm và nước giặt quần áo số lượng lớn ở phường Mỹ Hòa.