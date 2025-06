Sáng 2/6, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lợi cho biết, đã giao Công an xã vào cuộc xác minh vụ việc người vợ bị chồng đánh trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, vào ngày 2/6, chị Nguyễn Thị H. (ở xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương) - chị gái của nạn nhân N.T.M. (36 tuổi) cho biết, chị M. vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang với tình trạng sức khỏe chưa ổn định, nhiều lúc tâm lý vẫn còn hoảng sợ.

Theo chị H., hiện nay đã có cán bộ công an đến bệnh viện, gặp em gái chị để thu thập thông tin. Tuy nhiên do sức khoẻ em gái chị chưa đủ tỉnh táo nên chưa thể phối hợp làm việc.

Người chồng dùng cán chổi hành hung vợ ngay trước mặt con nhỏ - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chị H. cho biết, gia đình chị đã làm đơn đề nghị gửi cơ quan chức năng về việc xử lý anh N.V.T. (SN 1982, ở xã Vĩnh Lợi) do có hành vi hành hung vợ mình là chị N.T.M. (em gái ruột chị H.).

Chị H., em gái chị đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và tâm lý đang rất hoang mang.

Chị H. cho biết, do mâu thuẫn nội bộ gia đình, tối 29/5, anh N.V.T. đã có hành vi dùng cán chổi và tay chân để hành hung em gái chị. "Em tôi bị chồng hành hung nhiều lần do mâu thuẫn gia đình. Tối 29/5, sau khi bị chồng đánh ở dưới nhà tắm, em tôi chạy lên phòng khách thì bố chồng chạy sang để can, nhưng anh T. không dừng lại mà còn dùng cả cán chổi đánh vợ ngay trước mặt bố mình", chị H. kể.

Theo chị H., gia đình M. có 4 người con, cháu nhỏ nhất năm nay mới 5 tuổi.

Sau khi xảy ra sự việc, chị H. cùng gia đình bên ngoại đã đưa chị N.T.M. đi bệnh viện để cấp cứu và điều trị trong tình trạng hoảng loạn, màng nhĩ bị tổn thương, trên người cũng xuất hiện nhiều thương tích.

