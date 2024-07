Theo Kinh tế & Đô thị đưa tin, ngày 19/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngần Văn Long (sinh năm 1991, trú xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về tội Giết người. Theo hồ sơ, Ngần Văn Long từng bị xử 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Trong khi uống bia, anh T. và Thắng xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Anh T. cầm chiếc điếu cày định đánh Thắng nhưng mọi người can ngăn nên chưa xảy ra xô xát. Sau đó, Thắng bỏ đi còn Long ở lại. Sau đó, Long xin lỗi nhưng anh T. không đồng ý, doạ sẽ còn đánh Thắng.

Đến khi gặp anh T., Long tiếp tục can bảo anh T. bỏ qua cho Thắng nhưng anh T. vẫn không đồng ý. Cơn giận lên đỉnh điểm, Long lấy con dao rọc giấy đâm vào vùng cổ anh T. Anh T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Đến khoảng 2 giờ ngày 7/7, nhóm bạn của anh T. đến Công an phường Phúc Đồng trình báo sự việc. Do được cấp cứu kịp thời, không bị mất nhiều máu, anh T. đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ việc, đồng thời vận động Ngần Văn Long ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Ngần Văn Long theo quy định; đồng thời, làm rõ hành vi của Lương Đức Thắng cũng như các đối tượng có liên quan.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Cụ thể theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều tối 14.7, người dân thấy nhóm khoảng 3 đến 4 người ngồi nhậu trên vỉa hè quốc lộ 1 phía trước tiệm bán dụng cụ câu cá (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Hai người trong nhóm này sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Người đàn ông ngoài 50 tuổi dùng hung khí (dao) đâm đối phương là ông T. (58 tuổi) gục tử vong tại chỗ, rồi rời khỏi hiện trường. Trưa 15.7, công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng này.