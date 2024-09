Liên quan đến vụ “Công an điều tra vụ trẻ bị ngược đãi ở Mái ấm Hoa Hồng (TPHCM)”, chiều 4/9, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Sở LĐTB-XH TPHCM đang xác minh, điều tra vụ trẻ em bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng.