Lễ hội ‘Tết Trung thu cho em’ đã được phủ sóng tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc

Không chỉ hướng đến Người tiêu dùng vào dịp tết trung thu, Công ty cổ phần Bibica còn có những hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi – chủ nhân của ngày “tết trăng tròn” đó là chương trình lễ hội đặc biệt “TẾT TRUNG THU CHO EM” được diễn ra đồng loạt vào ngày 1.10.2020 (nhằm ngày 15.8 âm lịch) tại 41 tỉnh thành trên toàn quốc.

“Nhìn thấy các bé được vui chơi thỏa thích, nụ cười rạng rỡ khi được thử sức với các trò chơi dân gian, phá cỗ, rước đèn,.. thật khiến con người dễ xúc động, dù công tác tổ chức có vất vả chúng tôi vẫn hạnh phúc. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều sân chơi hơn nữa, để giúp các em nhỏ được học tập và vui chơi một cách hồn nhiên và ý nghĩa.” – Đại diện Bibica chia sẻ.

Với mong muốn mang đến một mùa trung thu ngọt ngào cho trẻ em trong thời đại mới, Công ty Cổ phần Bibica đã kết hợp cùng Hiệp Hội các doanh nghiệp, Thành đoàn các tỉnh cùng tổ chức chương trình lễ hội đặc biệt này. Có thể thấy, hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giúp các tỉnh thành, đặc biệt là các địa phương – nơi tổ chức chương trình tạo ra không gian vui chơi cho các em nhỏ trong ngày lễ hội của chính mình. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong dịp Tết Trung thu mà còn là dịp động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đã có hơn 20.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và bánh kẹo Bibica đã được trao tận tay các chủ nhân của ngày “tết trăng tròn”, cùng với những trò chơi dân gian, múa lân, phá cỗ và rước đèn đã được tái hiện dưới sự dẫn dắt của chị Hằng và chú Cuội, làm cho không gian tại 41 điểm tổ chức càng trở nên náo nhiệt, nhiều màu sắc và trọn vẹn hơn.

Thành công từ những sẻ chia

Có thể thấy rằng, thành công của chương trình “Tết trung thu cho em” tại 41 tỉnh thành đến từ sự cống hiến của từng thành viên tham gia. Đã có không ít những trăn trở từ Ban lãnh đạo Bibica về cách thức triển khai và thực hiện, đã có không ít những giọt mồ hôi của đội ngũ bán hàng Bibica tại mỗi địa phương tổ chức vất vả treo bandroll và phướn khắp các tuyến đường với mục đích truyền tải thông tin một cách nhanh nhất đến với các bậc phụ huynh. Đã có không ít sự hỗ trợ tích cực từ ban lãnh đạo tại các tỉnh thành triển khai để giúp cho chương trình thành công hơn cả mong đợi.

Đặc biệt, là có không ít những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi được đến tận nơi, chứng kiến những khoảnh khắc vui chơi hồn nhiên của các bé. Đến tham dự chương trình tại Nhà thiếu nhi Long An – Tp.Tân An, ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bibica chia sẻ: “Tôi đến tham dự chương trình với một mục đích duy nhất là xem các bé vui chơi như thế nào?!”

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hiệp hội các Doanh nghiệp, Ban lãnh đạo tại 41 tỉnh thành tổ chức, toàn thể nhân viên Bibica, PanFood, PanCG và đội ngũ bán hàng toàn quốc đã góp phần làm nên thành công của chương trình “Tết trung thu cho em”. Đây không chỉ là một “mùa trăng cổ tích” dành cho các bé mà còn là “mùa trăng ý nghĩa” cho mỗi chúng ta.

Nụ cười rạng rỡ của các bé tham gia vào hoạt động phá cỗ

Cầm chiếc lồng đèn Bibica trên tay, các bé trông rất rạng rỡ

Trăng bắt đầu lên cao, mặt trăng tròn vành vạnh như đang rót mật vàng trải khắp mọi nơi. Rồi bọn con nít đua nhau “diễu hành” dọc trên các con đường để đi về nhà, đoàn quân cười nói rộn rả và hát vang bài “Tết trung thu rước đèn đi chơi...”, kết thúc một “mùa trăng cổ tích” ngọt ngào và đáng nhớ.