Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 29-3, liên quan đến vụ nam học sinh bị đánh hội đồng đến nứt sọ khi đang trên đường về nhà, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: PBN (16 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (20 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi), PVK (16 tuổi), TVNH (16 tuổi, cả 5 nghi can ngụ TP Biên Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Công an cũng cho gia đình bảo lãnh đối với NTĐ (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom). Đ bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm.