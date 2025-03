Công an phường Phượng Mao sau đó đã lập tức báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh. Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức giải cứu nạn nhân.

Sau khoảng hơn 4 giờ đàm phán, trao đổi với Tuấn, lực lượng công an chấp thuận cung cấp xe máy cho Tuấn, nhằm mục đích "dịch chuyển" đối tượng từ mái nhà xuống vị trí an toàn hơn cho nạn nhân.

Trong khoảnh khắc Tuấn nhận xe máy, rời con dao khỏi cổ bé gái, cảnh sát đã ập tới, khống chế đối tượng và giải cứu con tin.

Khoảnh khắc cảnh sát bắt giữ Tuấn, giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo Thượng tá Ngư, sau khi bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm và kết quả cho thấy đối tượng dương tính với ma túy.

Đấu tranh nhanh với Phan Văn Tuấn, cảnh sát xác định khoảng 23h ngày 26/3, Tuấn cầm 2 con dao đến Trạm y tế phường Cổ Thành (Hải Dương) để gây rối và bị công an phường vây bắt.

Quá trình bỏ trốn, Tuấn khống chế một người dân tên C., yêu cầu chở xe máy đến thị xã Quế Võ (Bắc Ninh). Đến địa bàn này, anh C. thấy tổ tuần tra ban đêm nên lao tới, hô hoán bị cướp.

Ngay sau đó, Tuấn bỏ chạy, tiếp tục cướp xe máy khác tại một quán ăn rồi lao tới nhà của anh H., khống chế bé gái 9 tuổi.

Tuấn khi bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng 27/3, Công an phường phượng Mao nhận được tin báo từ anh T.T.H (SN 1986, trú tại khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao) về việc khoảng 2 giờ cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy Dream biển số 99E1-104.73 đến quán bánh mì nhà anh H. ở mặt quốc lộ 18 (phường Phượng Mao).

Sau đó, gã đàn ông bất ngờ cầm theo 2 con dao xông vào nhà, chạy thẳng lên tầng 2. Lúc này, trong nhà có cháu T. (9 tuổi, con gái anh H.), người đàn ông liền khống chế cháu T. rồi dẫn theo nạn nhân lên mái nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phượng Mao, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu cháu bé. Đến khoảng hơn 8 giờ, công an đã khống chế người đàn ông này và giải cứu an toàn cháu bé.

Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông mặc đồ màu đen, khống chế cháu bé gái từ lan can, sang mái nhà. Sau đó, cháu bé đã được giải cứu an toàn, trở về trong vòng tay người thân.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông này có dấu hiệu không bình thường.

Hiện, cơ quan chức năng đang chờ người này tỉnh táo để xác minh, làm rõ động cơ mục đích khống chế nạn nhân.