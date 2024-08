Kho xưởng tại Hà Nội cháy lớn: Khói bao trùm cả khu dân cư, nhiều người phải tháo chạy trong đêm

Khoảng 2h30 ngày 18/8, Công an huyện Đông Anh cùng các lực lượng chi viện đã dập tắt đám cháy kho xưởng rộng hàng trăm m2 tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, vào khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo cháy tại một kho xưởng trên địa bàn xã Việt Hùng, Công an huyện Đông Anh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng chữa cháy gồm công an xã, các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và các lực lượng chi viện Trung tâm 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội).

Đám cháy được xác định tại một kho chứa thiết bị vệ sinh rộng hàng trăm mét vuông ở thôn Dục Nội, xã Việt Hùng nên các mũi chữa cháy đã tổ chức khoanh vùng không để lây lan sang khu dân cư.

Các ao, hồ quanh khu vực cũng được tận dụng tối đa nguồn nước. Nhờ nỗ lực cứu chữa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn ngay trong đêm

Hỏa hoạn đe dọa nhà dân bên cạnh, nhiều người tháo chạy trong đêm - Ảnh: Báo Công Thương

Theo thông tin từ báo Công Thương, nhân chứng tại hiện trường cho biết, hỏa hoạn như "biển lửa" làm sáng rực bầu trời đêm tại thôn Đông. Do cháy vào ban đêm, lửa và khói đen lùa vào nhà dân khiến hàng trăm người đang ngủ phải thức dậy.

Từ clip của người dân cho thấy, nhà kho này nằm cạnh khu dân cư. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội cạnh ngôi nhà 4 tầng, nhiều người đã phải tháo chạy trong đêm.

Cháy lớn tại 1 kho xưởng ở Đông Anh, Hà Nội trong đêm 17/8 - rạng sáng 18/8, rất may không ghi nhận thương vong về ngườ - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Lãnh đạo xã Việt Hùng cho biết, vụ cháy lớn ở Hà Nội trong đêm xảy ra tại một kho để đồ nhựa rộng hàng ngàn m2 khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội đã thiêu rụi nhà kho.

"Hiện vụ cháy đã được dập tắt, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục sự cố và thống kê thiệt hại. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người", vị lãnh đạo này nói.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.

