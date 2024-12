Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thông tin tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19/12, trung tướng Nguyễn Hải Trung (giám đốc Công an Hà Nội) khẳng định vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết là vụ giết người bằng hình thức phòng hỏa, không phải là vụ cháy mang tính thông thường.

Sau khi xét nghiệm, công an xác định Hùng âm tính với ma túy, nhưng nồng độ cồn trong máu 191,86 mg/100 - đây là nồng độ rất cao.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can để phục vụ công tác điều tra về 2 tội danh nêu trên.

Ngoài ra, trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng thông tin Cao Văn Hùng trước đó đã có tiền án về tội cướp và tội trộm cắp tài sản.

Chiếc xô nhựa là tang vật vụ án - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Giao Thông, bước đầu, tại cơ quan điều tra, Cao Văn Hùng khai nhận, tối 18/12, y đến quán cà phê tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hùng vào quầy mua bao thuốc lá nhưng do quên ví ở ngoài nên xin ra ngoài lấy ví. Lúc này, nhân viên của quán hô hoán "thằng này không trả tiền". Lập tức, một người đàn ông xuất hiện, đánh Hùng làm y ngã ra đường.

Bực tức vì bị đánh, Hùng bỏ đi mua một xô nhựa tại chợ Cổ Nhuế rồi đến cửa hàng xăng dầu mua 150 nghìn đồng tiền xăng.

Khoảng 23h cùng ngày, Hùng bắt taxi quay lại quán cà phê, hất xô xăng vào tầng một căn nhà, bật lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bắt cháy vào các vật dụng, xe máy bên trong, bùng lên dữ dội.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong quán có khoảng 16 người. Lửa chặn cửa chính ra vào khiến nhiều người không thể thoát ra. Bản thân Hùng cũng bị lửa bắt vào quần.

Đối tượng Cao Văn Hùng - Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 23h, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố và công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40, lửa được khống chế. Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 nạn nhân tử vong.